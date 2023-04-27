В Липецке третий день подряд эвакуируют ЛГТУ из-за сообщений о минировании

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

В Липецке в ЛГТУ третий день подряд приходят сообщения об угрозе минирования. В четверг 27 апреля студентов и преподавателей вновь эвакуировали.

- Внимание! Заря! Объявлена эвакуация из университета, - написали на официальной странице ЛГТУ в соцсетях. – Это не учебная тревога! Всем покинуть территорию университета!

Будут ли в этот день занятия, администрация объявит позже. Напомним, что в предыдущие дни корпусы обследовали экстренные службы. К счастью, тревога оказалась ложной. В зданиях не нашли взрывоопасных предметов. В среду студенты смогли вернуться в аудитории в 13.20.

Кстати, житель Липецкого района получил условный срок за ложное сообщение о минировании детдома. Он позвонил в «112» и рассказал о бомбе, якобы находящейся в учреждении.