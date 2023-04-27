Алкоголь запретят продавать в праздник весны и труда в Липецке 1 Мая

В Липецке запретят продавать алкоголь 1 Мая из-за массовых мероприятий Фото: Архив "КП"

1 Мая в праздник весны и труда в Липецке запретят продавать алкоголь. Причина – в массовых мероприятиях. В 11 часов утра стартует торжественная колонна от дворца спорта «Звездный» до Городища. Шествие пройдет через улицы Гагарина и Зегеля, сообщает пресс-служба мэрии.

С полудня и до часа дня на Городище проведут митинг в честь Дня солидарности трудящихся. В событии будут участвовать около 500 горожан. Согласно закону, в массовых скоплениях запрещают торговать спиртным. Ограничение начинает действовать за два часа до начала мероприятия и заканчивается через два часа после окончания.

Напомним, 1 мая в областном центре перестанет ходить трамвай от остановки Краснозаводская до Доменной печи №6. Движение закроют на четыре месяца.