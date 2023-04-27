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НовостиПроисшествия27 апреля 2023 9:12

Под Липецком завели уголовное дело на слесаря, пытавшегося поджечь административные здания

Злодея задержали в Ельце сотрудники Центра по противодействию экстремизму регионального УМВД
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком завели уголовное дело на слесаря, пытавшегося поджечь административные здания

Под Липецком завели уголовное дело на слесаря, пытавшегося поджечь административные здания

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завели уголовное дело на мужчину, который пытался поджечь административные здания в Ельце. 36-летний слесарь бросил коктейли Молотова в дома, где располагаются Елецкий районный суд и администрация. Перед этим он записал странное видео, в котором говорил про деньги и что кто-то живет за его счет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, местного жителя задержали. Личность злодея установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ «Террористический акт».

- Решение об избрании меры пресечения будет принято в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Ведется следствие.