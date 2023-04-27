Под Липецком завели уголовное дело на слесаря, пытавшегося поджечь административные здания Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецкой области завели уголовное дело на мужчину, который пытался поджечь административные здания в Ельце. 36-летний слесарь бросил коктейли Молотова в дома, где располагаются Елецкий районный суд и администрация. Перед этим он записал странное видео, в котором говорил про деньги и что кто-то живет за его счет.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, местного жителя задержали. Личность злодея установили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205 УК РФ «Террористический акт».

- Решение об избрании меры пресечения будет принято в ближайшее время, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. – Ведется следствие.