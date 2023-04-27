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НовостиОбщество27 апреля 2023 9:27

Из-за ремонта путей изменят маршрут трамвая №1 и расписание у №2 и №5 в Липецке с 30 апреля

Реконструкция начнется на улицах Краснозаводская и 3 Сентября
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке временно поменяют расписание и маршруты автобусов и трамваев

В Липецке временно поменяют расписание и маршруты автобусов и трамваев

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В ночь с 29 на 30 апреля в Липецке начнут ремонтировать трамвайные пути. Реконструкция стартует на улицах Краснозаводская и 3 Сентября. Четыре месяца транспорт не будет ходить от остановки у памятника Трактору до Доменной печи №6. В областном центре изменят маршрут и расписание трамвая №1. Теперь он будет двигаться от Центрального рынка до Стана-2000. Трамваям №2 и №5 сохранят прежний путь, но по-другому графику. Ознакомиться с нововведениями можно здесь.

На проезд машин и автобусов ремонт не повлияет, сообщает пресс-служба мэрии. Единственное, что может помешать поехать на некоторых полосах – строительная техника. Работников НЛМК будут возить на служебных машинах комбината.

Жители ЛТЗ смогут добраться в Правобережный район через Октябрьский мост на автобусах №323, 378 и 379. Для липчан из частного сектора поменяли схему движения автобуса №19. Транспорт будет заезжать на улицы 1-я Воронежская и 3 Сентября. Также актуальное расписание по ссылке.