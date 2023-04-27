Производство труб на заводе «Свободный сокол» в Липецке выросло до 80 штук за смену

На заводе «Свободный сокол» изготовление труб увеличили на 10 штук за день Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

В Липецке на заводе «Свободный сокол» за шесть месяцев оптимизировали рабочий процесс. Производство труб выросло на 10 штук за смену – до 80. У специалистов уходит меньше времени на изготовление на 35%, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Также на предприятии внедрили «Систему 5С». Схема позволяет сотрудникам следить за рабочим местом. Кстати, систему придумали в послевоенной Японии. Она состоит из пяти этапов: сортировка на нужное и ненужное, соблюдение порядка – все должно храниться на четко определенных местах, уборка, стандартизация и самодисциплина. Если соблюдать правила на производстве, можно получить лучший результат и уменьшить количество несчастных случаев.

На данный момент на заводе работают семи цехов. Каждый год специалисты выпускают более 300 тысяч тонн труб и соединительных чугунных частей.