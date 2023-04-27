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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:04

Россияне стали активнее пользоваться кредитными картами

Карты все чаще используются как для повседневных платежей, так и для крупных покупок
Источник:kp.ru
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Клиенты банков в январе-апреле 2023 года стали быстрее активировать кредитки на фоне отложенного спроса и изменения условий обслуживания по таким картам.

По статистике банка «Открытие», только за первые четыре месяца года выдано более 110 тысяч кредиток - в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2022-го. Наибольший прирост зафиксирован в Северной Осетии-Алании, Тамбовской и Костромской областях.

Аналитики подчеркивают, что продолжает расти популярность оформления кредиток через дистанционные каналы — в частности, увеличение составило 70% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го. Год к году оформление кредитных карт через ДБО выросло вдвое.