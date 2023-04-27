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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:13

Колесо обозрения и аттракционы Парка Победы в Липецке заработают в День труда 1 мая

В будни посетителей будут ждать с 11 утра
Алина ПАЛАГИНА
Колесо обозрения в Парке Победы Липецка заработает с 1 мая

Колесо обозрения в Парке Победы Липецка заработает с 1 мая

Фото: Алина ПАЛАГИНА

С 1 мая, в День труда, в областном центре заработают колесо обозрения и аттракционы Парка Победы. Гости также смогут кататься на каруселях и качелях, сообщает МАУК «Культурные пространства Липецка».

С понедельника по пятницу парк ждет липчан с 11:00 до 21:45. В выходные дни аттракционы будут запускать с 10 утра. Однако из-за погоды расписание могут корректировать.

Напомним, из-за массовых мероприятий 1 Мая в Липецке временно запретят продавать алкоголь. С 11:00 от спорткомплекса Звездный» до Городища пройдет праздничное шествие. Колонна пересечет улицы Гагарина и Зегеля. С 12:00 до 13:00 на Городище состоится торжественный митинг, на котором соберутся 500 жителей.