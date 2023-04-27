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НовостиОбщество27 апреля 2023 11:57

ЗАГСы в Липецке будут проводить официальную выездную регистрацию на свадьбах

Пока такую услугу вводят только в областном центре
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке получить штамп в паспорте от сотрудников ЗАГСа можно будет прямо на свадьбе

В Липецке получить штамп в паспорте от сотрудников ЗАГСа можно будет прямо на свадьбе

Фото: Архив "КП"

В Липецке ЗАГСы будут проводит официальную выездную регистрацию. Молодожены смогут получить свидетельство прямо на свадьбе. Пока такую услугу вводят только в областном центре, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее брак жених и невеста могли закрепить брак юридически только в стенах учреждения. А выездную регистрацию на тожестве устраивали для красоты, просто обмениваясь кольцами. Штамп в паспорте на празднике супругам не ставили.

Напомним, в регионе увеличили выплату многодетным семьям на покупку машины. Теперь родители с восемью и более детьми могут получить 1,2 миллиона рублей. Однако нужно прожить в области не менее десяти лет.