К купальному сезону в Липецке откроют три пляжа в центре города, на ЛТЗ и Соколе

В Липецке к купальному сезону подготовят три пляжа Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке к купальному сезону откроют три пляжа – Центральный, на ЛТЗ и Соколе. Также в городе подготовят Набережную, сообщает пресс-служба мэрии.

Специалисты должны поставить детские купальни, туалеты и забросить буйки. Водолазы обследуют дно. Пляж очистят от мусора, а качество воды проверят в лабораториях. На случай чрезвычайной ситуации в местах отдыха будут дежурить спасатели УГПСС и врачи.

Пляж на НЛМК пока останется официально закрытым – идет реконструкция. Однако за безопасностью липчан здесь тоже будут следить.

На Силикатных озерах развернут спасательный пост. Сотрудники спецслужбы будут патрулировать и другие популярные, но опасные места для купания. Возле таких водоемов установят запрещающие аншлаги.