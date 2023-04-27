Аграрии 12 районов Липецкой области засадят картофелем поля на 5,5 тысяч гектаров

В Елецком районе Липецкой области начала сажать картофель Фото: архив "КП"

В 2023 году аграрии в 12 районах Липецкой области засадят картофелем поля на 5,5 тысяч гектаров. Первым к работе приступил Елецкий район, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В регионе картофель выращивают более десяти крупных и крестьянско-фермерских хозяйств. В Грязинском, Задонском, Долгоруковском, Елецком и Хлевенском районах под овощ оставляют самые большие поля. В 2022 году фермеры получили здесь 380 тысяч тонн картофеля.

Напомним, завод «Свободный сокол» в Липецке увеличил производство с 70 до 80 труб за смену. Теперь у рабочих уходит на изготовление на 35% меньше времени. Специалисты прошли обучение и внедрили на предприятие «Систему 5С». Благодаря новой схеме процесс производства удалось оптимизировать.