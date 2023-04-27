На заведующую и 5 работников детсада в Липецке завели уголовные дела за взятки в 2,5 млн

Уголовные дела завели на шестерых работников детсада в Липецке Фото: принтскрин видео.

В Липецке работников детского сада подозревают в получении взяток на общую сумму более 2,5 миллионов рублей. Уголовные дела завели на заведующую и пятерых подчиненных – трех заместителей, главного бухгалтера и председателя профсоюза дошкольного учреждения.

С 2020 по 2022 год сотрудники детсада получили от коллег 12 взяток, сообщает пресс-служба регионального СУ СК. Таким образом работники надеялись умаслить руководство. Деньги передавали ради премий и благосклонного отношения.

Расследовать обстоятельства преступления помогали сотрудники прокуратуры и УМВД. Дела квалифицировали по пунктам «а, в» части 5 статье 290 УК «Получение взятки в крупном размере».

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