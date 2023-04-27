501 лагерь в Липецкой области примет 46 тысяч детей летом 2023 года

В Липецкой области лагеря готовы принять 46 тысяч детей Фото: Архив "КП"

С 1 июня 2023 года в Липецкой области начнется летняя оздоровительная кампания. 501 лагерь в регионе сможет принять 46 тысяч детей. В июне заработают 80 лагерей труда и отдыха, за городом – 14, по школам – 360 и 47 палаточных.

В области для юных липчан подготовят быстровозводимые домики. В «Березке» построят два новых корпуса. На обновления потратят 36 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В «Звездном» проведут смены для детей, которые стоят на учете в правоохранительных органах. Летние развлечения устроят для мальчиков и девочек из Володарского района ДНР и Белгородской области. В «Олимпе» организуют отдых для детей с инвалидностью и ОВЗ. В кластере «Летние каникулы» для малышей и подростков будут работать крытый каток, бассейн, лазертаг и веревочный городок. Напомним, в кластер объединили «Елочку», «Орленок» и «Чайку».

Сначала путевки в лагеря получат сироты и дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Также в регионе работает мера поддержки. Родители, которые оплачивают отдых ребенка, могут вернуть половину от средней цены путевки.