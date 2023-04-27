Дошкольники в костюмах гномов убрались на территории детсада №122 в Липецке

В Липецке детсадовцев нарядили в костюмы гномов для субботника Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке дошкольники вместе с воспитателями убрались на территории детского сада №122 на проспекте Победы. Малышей средней группы нарядили в костюмы гномов, сообщает пресс-служба мэрии.

Учреждение решило поучаствовать в конкурсе на самый креативный субботник в городе. По словам воспитательницы, сказочного персонажа выбирали вместе с ребятами. Мешки с мусором дошкольники гимназии №64 возили в игрушечной тележке.

Напомним, в областном центре конкурс проходит до 1 мая. Горожанам предложили устроить самую творческую уборку и выиграть призы. Фотографию необходимо отправить в группу департамента развития территории. В выборе тематики липчан не ограничивали. На данный момент участвуют более 20 организаций Липецка.