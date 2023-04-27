Грозу, сильный ветер и тепло до +23 ожидают в Липецкой области в пятницу 28 апреля

28 апреля в Липецкой области обещают порывы ветра до 17 метров в секунду Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 28 апреля, в Липецкой области обещают облачное с прояснениями небо. Также ожидают дожди, грозы и сильный ветер. Однако в регионе сохранится теплая погода.

В темное время суток синоптики предсказывают плюсовую температуру – от 8 до 13 градусов. Днем столбики термометров покажут от 18 до 23 градусов выше нуля.

Ветер юго-восточного направления, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области. Скорость составит 7-12 метров в секунду. Во время грозы предупреждают о сильных порывах до 17 м/с. Давление упадет до 744 миллиметров ртутного столба.

В субботу, 29 апреля, в областном центре ждут пасмурную и дождливую погоду. На улице немного похолодает. Воздух должен прогреться на +6+16 градусов в дневное время суток.