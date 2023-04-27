28 апреля свет отключат на 34 улицах в Липецке, питьевую воду – на трех

28 апреля в Липецке отключат свет на 34 улицах и питьевую воду – на трех Фото: Алина ПАЛАГИНА

В пятницу, 28 апреля, в Липецке отвечать питьевую воду на трех улицах, а свет – на 34. Специалисты будут ремонтировать электросети и трубопроводы, сообщает пресс-служба мэрии.

С 10:00 до 20:00 краны пересохнут на улицах Энергостроителей, 5а, 12а, 7а, 4б; Уральская, 5а и частный сектор в переулке Виноградный и на одноименной улице в доме №16. Машина с водой приедет к последнему адресу.

Сотрудники «РВК-Липецк» предупреждают, что после включения вода временно может течь мутной. За дополнительной информацией обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

Свет отключат с 9:00 до 15:00 на Краснозаводской, 1д, 1е, 2а, 2б, 2в и в районе Октябрьского моста. С 9:00 до 16:00 без электричества останутся жильцы домов по улицам Вольная, 13, 15; Лучистая, 15, 40; Новая, 33, 38; Новотепличная, 38, 49б, 49в, 53; Отрадная; Пришвина, 7; Просторная, 12, 2; Раздольная, 34; Совхозная, 128а, 132; Утренняя, 1; Ягодная, 12, 38; Ясная,11; садоводчество «Металлург 1», 31, 42, 44, 7; садоводчество «Ферросплавщик», 127, 138, 143; переулок Потапова, 10, 16, 16а, 1а; Союзная, 5а; Катукова, 3а, 5; Меркулова, 61, 63; Докучаева; переулок Ильича; Лобачевского, 21; Матросова; Новоселов; Панфилова, 60; Партизанская; Севастопольская, 31; Социалистическая; Целинная, 23 и Цимлянская. С 9:00 до 17:00 свет выключат на Универсальном проезде, 11. С 10:00 до 12:00 лампочки погаснут на улицах 9 Мая, 19, 20а, 22, 28, Кольцо НЛМК и Металлургов.

Задать вопрос можно по бесплатному номеру контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220. Сотрудники отвечают круглосуточно.