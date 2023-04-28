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НовостиПроисшествия28 апреля 2023 5:29

Жительница Липецка открыла на свое имя пять фирм ради 10 тысяч рублей

Денег горожанка так и не получила
Алина ПАЛАГИНА
Жительнице Липецка грозит до пяти лет колонии за открытие пяти фирм

Жительнице Липецка грозит до пяти лет колонии за открытие пяти фирм

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке 34-летняя жительница открыла на свое имя несколько фирм ради 10 тысяч рублей. Махинации проворачивали около года – с декабря 2018 по февраль 2019. В итоге, липчанка зарегистрировала пять организаций.

От женщины требовалось только стать юридическим лицом. Фирмами горожанка не руководила. Таким образом, нарушительница хотела поправить материальное положение. Но денег доверчивая жительница так и не увидела, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители завели дело по пункту «б» части 2 статье 173.1 УК «Незаконное образование юридического лица». Липчанке грозит до пяти лет колонии.

Напомним, заведующую детского сада и пятерых подчиненных подозревают в получении взяток общей суммой в 2,5 миллиона рублей.