Четвертый день подряд в ЛГТУ эвакуируют студентов и преподавателей из-за угрозы минирования

Фото с официальной страницы ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

В эту пятницу, 28 апреля, в Липецке четвертый день подряд эвакуируют ЛГТУ из-за угрозы минирования. Об этом сообщили в официальной группе социальных сетей университета. Студентов и преподавателей выводят из здания. Занятия в вузе отменили до часу дня. На месте работают сотрудники спецслужб.

– ВНИМАНИЕ! Есть угроза минирования, – написали на странице. Объявлена эвакуация из университета. Это не учебная тревога! О возвращении к учебному процессу будет объявлено дополнительно.

Напомним, сообщения о минированиях университет начал получать во вторник, 25 апреля. Вуз проверяли экстренные службы. К счастью, в корпусах не нашли взрывоопасных предметов. Студенты и преподаватели смогли вернуться в здание в 13:20.