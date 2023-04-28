Студентов ЛГТУ переведут на дистанционное обучение со 2 по 10 мая

с официального сайта ФГБОУ ВО «ЛГТУ» Фото: с сайта

Со 2 по 10 мая в Липецке студентов ЛГТУ переведут на дистанционное обучение. Об этом сообщили на официальной странице вуза в социальных сетях.

Мера касается студентов, которые посещают университет очно и очно-заочно. Также дистант вводят для тех, кто получает среднее профессиональное образование на базе университета.

– Все занятия будут проводиться по расписанию, – написали в группе. – Внимательно следите за личным кабинетом на сайте ЛГТУ.

Напомним, в эту пятницу, 28 апреля, ЛГТУ эвакуировали четвертый день подряд из-за угрозы минирования. Работники экстренных служб уже проверили здание. Тревога оказалась ложной. Преподаватели и остальные сотрудники вернулись в университет. Учебу возобновят в 13:20.