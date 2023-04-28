Пять тысяч жителей Липецкой области нашли работу с начала 2023 года

В Липецкой области работу нашли пять тысяч жителей Фото: Алина ПАЛАГИНА

С начала 2023 года работу нашли пять тысяч жителей Липецкой области. Всего в службу занятости обратились семь тысяч человек. Подходящее дело липчанам подобрали через десять дней, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В основном за помощью с трудоустройством приходят жители от 34 до 40 лет. Работодатели часто ищут специалистов рабочих профессий. На каждого безработного в регионе приходится по три вакансии.

Обычно в центре предлагают от пяти до семи предприятий, куда можно устроиться. Сотрудники сразу рассказывают о зарплате и социальном пакете, которые предоставляет организация.

Напомним, этим летом лагеря Липецкой области готовы принять 46 тысяч детей.