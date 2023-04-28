В Липецке грузовым машинам запретили ездить по мосту у площади Революции до конца ремонта

В Липецке ограничили проезд для грузовых машин по мосту на Советской Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке грузовым машинам запретили ездить по мосту около площади Революции до конца ремонта. Специалисты проверили состояние переправы на Советской, сообщает пресс-служба мэрии.

– По результатам обследования эксперты рекомендовали ограничить максимально допустимую массу транспортных средств до 25 тонн и массу, приходящуюся на их ось, до 12 тонн, – пишет администрация Липецка.

Напомним, в эту пятницу, 28 апреля, спасатели предупреждают жителей областного центра о непогоде. В течение нескольких часов в городе ожидают грозу с сильными порывами юго-восточного ветра до 17 метров в секунду. Липчанам напомнили о мерах безопасности. При возможности горожан просят остаться дома или не выходить из зданий во время грозы.