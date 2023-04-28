Топливо для железного коня: большинство россиян за бензин и электричество

.

Как гласят результаты опроса совершеннолетних россиян, проведенного специалистами «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»), большинство наших сограждан (42%) предпочтет в будущем ездить на автомобиле с бензиновым и дизельным двигателями, еще треть высказалась в пользу электрокаров.

Чаще других за бензин и дизель высказывались сибиряки, а также прекрасная половина человечества. Среди желающих ездить на электрокаре - в основном молодые водители 26-40 лет, жители Санкт-Петербурга, Урала и Южного федерального округа.

Оценивая достоинства и недостатки автомобилей на газомоторном топливе, половина респондентов (51%) выделяет их экономичность. А вот каждый шестой считает, что достоинств у газа как топлива для авто нет. Главный же недостаток по мнению 41% россиян - опасность утечки газа и взрыва при неправильной эксплуатации.

42% россиян полагают, что будущее газомоторного транспорта зависит от цен на топливо. 26% считает, что автомобилей на газе станет больше: такая точка зрения больше всего распространена на Северном Кавказе. О том, что в будущем все автомобили будут использовать электродвигатели, высказалось 23% респондентов - больше всего на Дальнем Востоке, в Москве и Южном федеральном округе.