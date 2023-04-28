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НовостиОбщество28 апреля 2023 11:13

Жителям расскажут об экскурсиях по Липецкой области в майские праздники

Липчане узнают, как интересно провести время в весенние выходные
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Жителям Липецка расскажут об экскурсиях по Липецкой области в майские праздники

Жителям Липецка расскажут об экскурсиях по Липецкой области в майские праздники

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В областном центре заработал туристско-информационный центр «Липецкая Земля». Здесь горожане смогут узнать об экскурсиях и турах по региону. Офис специально открыли накануне майских праздников.

Как сообщили lipetsk.kp.ru в пресс-службе регионального Центра развития культуры и туризма, липчан встретят специалисты, которые подробно расскажут, куда можно съездить и какие интересные места посмотреть в Липецкой области. Платить за такую консультацию не нужно. Сотрудники центра предложат разнообразные туры – привязанные к определенным датам, либо по запросу обратившегося. Также они могут посоветовать интересные локации.

ТИЦ «Липецкая Земля» находится по адресу: улица Плеханова, 36. Офис работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Понедельник и вторник – выходной.