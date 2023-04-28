В Липецке перекроют пешеходный переход через рельсы у остановки «Областная больница» 2 мая

В Липецке отремонтируют пешеходный переход через железнодорожные пути у остановки "Областная больница" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке для пешеходов перекроют переход через железнодорожные пути у остановки «Областная больница». Его планируют капитально отремонтировать. Работы стартуют во вторник 2 мая. Их должны завершить в июне.

В пресс-службе администрации города поясняют, что перейти через рельсы липчане могут рядом с остановкой «Технический университет», а также в районе областной поликлиники. Горожанам приносят извинения и просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что в Липецке по мосту у площади Революции запретили ездить грузовикам. Переправу обследовали специалисты и рекомендовали ограничить движение для большегрузов. Максимально допустимая масса машин должна быть до 25 тонн, а масса, приходящаяся на ось - до 12 тонн.