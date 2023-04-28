Под Липецком безработного приговорили к обязательным работам за спаивание 16-летней подруги Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке осудили 26-летнего мужчину, который спаивал 16-летнюю подругу. Почти год безработный житель поселка Лев Толстой периодически выпивал с несовершеннолетней знакомой, в том числе в общественных местах. Он уговаривал скоротать с ним время за бутылочкой пива, и доверчивая девушка соглашалась.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, за такое поведение мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности. Увы, штрафы на него не подействовали. Тогда на липчанина завели уголовное дело по ч.1 ст.151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сельчанин признал свою вину. Суд приговорил его к 300 часам обязательных работ. Хочется верить, что теперь мужчина изменит свой взгляд на жизнь и алкоголь.