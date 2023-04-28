В Липецке скоро запустят фонтаны Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке 1 мая начнут запускать фонтаны. Подрядчик уже готовит водные комплексы к открытию. Как пояснили в пресс-службе мэрии, до июня сооружения будет обслуживать одна фирма. С июля по сентябрь – компания, выигравшая второй аукцион.

Включать фонтаны будут поэтапно. 1 мая заработают комплексы в центре города: на площадях Петра Великого и Театральная, каскадном спуске, улице Ленина. С 5 по 8 мая липчан начнут радовать фонтаны на площадях Клименкова, Франценюка, Константиновой и Мира.

В мае и сентябре фонтаны будут работать с 10.00 до 14.00, а затем с 18.00 до 22.00. Летом – с 11.00 до 14.00 и с 18.00 до 23.00. Понедельник – выходной. Кстати, фонтаны в районе Комсомольского пруда запускать пока не будут из-за планируемого ремонта. Подрядчика определят в ближайшее время.