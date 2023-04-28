Пьяные подростки выломали аварийный молоток в автобусе №103 и нагрубили водителю в Липецке

В Липецке пьяная компания школьников ломала автобус и хамила водителю Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецке начала проясняться история с водителем и подростками в автобусе №103. Ранее lipetsk.kp.ru писала об инциденте в общественном транспорте – шофер вытолкнул из салона 13-летнего школьника. Один из компании ребят заснял происходящее на видео. Ролик появился в социальных сетях. На записи мужчина пытается протащить упирающегося юнца к кабине водителя. Взрослому преграждает путь другой подросток. Автор видео помогает товарищу советами и комментирует происходящее матом. Пассажиры молча наблюдают развернувшуюся перед ними картину. В чем причина потасовки, lipetsk.kp.ru рассказали в пресс-службе регионального управления дорог и транспорта.

Все произошло вечером 26 апреля. Как оказалось, пьяная компания школьников решила позабавиться в автобусе. Подростки нагрубили водителю и выломали аварийный молоток в салоне. По словам шофера, ребята общались по-хамски и не успокаивались даже после неоднократных замечаний. Юные липчане уже не первый раз устраивали подобное. Также на подростков постоянно жаловались пассажиры. Чтобы вызвать полицию, мужчина завел самого активного из мальчиков в кабину – этот момент школьники и засняли на телефон.

В итоге, разрушительная компания убежала. Водитель автобуса написал заявление в полицию. Главный участник конфликта уже бывал в участках правоохранительных органов, добавили в пресс-службе ведомства.