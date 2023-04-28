Жителям Липецка запретили запускать квадрокоптеры в период майских праздников Фото: "КП" Архив

В мэрии Липецка обсудили организацию безопасности в майские праздники 2023. В этот период липчанам запретят использовать квадрокоптеры. За порядком во время мероприятий будут следить полицейские.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, 1 мая во время торжественных событий будут дежурить около 30 правоохранителей. А в День Победы на площадь Героев стянут более 200 сотрудников УМВД.

Места проведения мероприятий заранее проверят. Там же установят рамки металлодетекторов. С 1 по 13 мая представители ЧОП и народных дружин будут круглосуточно охранять объекты воинской славы.

Напомним, что «Бессмертного полка» на 9 Мая в 2023 году пройдет в новом формате. По соображениям безопасности в регионе отменили традиционное шествие. Салютов и фейерверков тоже не будет, как и традиционного вечернего концерта.