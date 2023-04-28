В Липецке на двух улицах частного сектора отключат холодную воду в субботу 29 апреля

В Липецке 29 апреля отключат воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 29 апреля жители двух улиц Липецка останутся без холодной воды. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Советуем липчанам заранее сделать питьевые запасы.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Чаплыгина и Джамбула. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию горожане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.

Напомним, что 2 мая стартует капремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути у остановки «Областная больница». Из-за работ, которые завершатся только в июне, дорогу перекроют. Подробности здесь.