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НовостиОбщество28 апреля 2023 15:08

В Липецке на двух улицах частного сектора отключат холодную воду в субботу 29 апреля

Подвоз организуют по заявкам жителей
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
В Липецке 29 апреля отключат воду

В Липецке 29 апреля отключат воду

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В субботу 29 апреля жители двух улиц Липецка останутся без холодной воды. Причина тому – ремонтные работы на сетях. Советуем липчанам заранее сделать питьевые запасы.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат в частном секторе по улицам Чаплыгина и Джамбула. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по заявкам жителей. Более подробную информацию горожане могут узнать в диспетчерской компании по телефонам: *6048, 236-048.

Напомним, что 2 мая стартует капремонт пешеходного перехода через железнодорожные пути у остановки «Областная больница». Из-за работ, которые завершатся только в июне, дорогу перекроют. Подробности здесь.