В Липецке осудят 20-летнюю москвичку, забравшую у пенсионерки 200 тысяч для мошенников Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке будут судить 20-летнюю москвичку, которая обманом забрала деньги у пенсионерки. В сентябре прошлого года 85-летней женщине позвонил якобы сотрудник органов и сообщил, что ее племянница устроила ДТП. Чтобы замять дело, он потребовал 200 тысяч рублей. Пособница мошенников нагрянула к липчанке и забрала всю сумму.

После этого аферистка направилась на следующий адрес по указанию кураторов. Там ее встретил зять женщины, которую пытались обмануть. Он задержал злодейку и вызвал полицию. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, москвичка специально приехала в Липецк, чтобы незаконно заработать. От кураторов она получила 10 тысяч рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Девушку уже судили за мошенничество. Ранее ее приговорили к условному сроку на 3 года. На этот раз ее ждет более суровое наказание.