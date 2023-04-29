В Липецке пройдет ярмарка с дешевыми продуктами и саженцами 4 и 5 мая

Липчан приглашают на ярмарку Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка приглашают на ярмарку. Она состоится 4 и 5 мая у ТЦ «Торнадо», остановка «11 микрорайон». Торговые ряды будут работать с 8.00 до 15.00. Гостям предложат фермерские продукты питания по приятным ценам: молочку, мясо, рыбу, овощи, фрукты и тд. Садоводы смогут приобрести необходимые саженцы.

Напомним, что липчан приглашают в новый туристско-информационный центр на Плеханова. Там расскажут о турах и экскурсиях по региону, где можно отдохнуть в Липецкой области в майские праздники и не только. Специалисты посоветуют обратившимся интересные локации.

ТИЦ «Липецкая Земля» располагается в центре города по адресу: улица Плеханова, 36. Офис работает ежедневно с 10.00 до 18.00. Понедельник и вторник – выходной.