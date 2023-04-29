Липецкий ЛКС сделал первый шаг на пути к финалу высшей лиги по мини-футболу

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

В «Атланте» состоялся первый полуфинальный чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Иркутский «ИрАэро» гостил у липецкого ЛКС. Хозяева на протяжении всей встречи вели в счете и заслуженно победили. По разу сибиряков огорчили - Исмаил Гибадуллин (2-я,1:0), Илья Андреев (34-я, 2:1), Олег Кручинин (46-я, 3:2), Фидан Низамутдинов (46-я, 4:2) и Александр Дунец (50-я, 5:3). Итог - 5:3 в пользу ЛКС.

- Если мы забиваем быстрый гол, то перестаем играть в тот футбол, в который должны, перестаем контролировать ход матча, - отметил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Нервозность, огромное количество ошибок. Не могу сказать, что доволен. Часто сбивались на игру, которая нам не свойственна – бей, беги, толкайся. Хотелось, чтобы мы играли в более зрелый, грамотный футбол, использовали наши сильные стороны. Самое главное, что команда выиграла, проявила характер, дисциплину. Сейчас результат главенствует над качеством игры. Но я хотел бы видеть больше надежности, внимания и исполнения установок, чтобы не подвешивать игры. Особенно дома нужно стараться играть более надежно и по счету, и по качеству.

Ответный матч пройдет в Иркутске завтра, 30 апреля. Начало игры в 9:00 по московскому времени.