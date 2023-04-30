Кому в Липецке отключат холодную воду 1, 2 и 3 мая

В первых числах мая липчанам ограничат подачу холодной воды. В это время «РВК-Липецк» продолжит на работу на сетях.

1 мая с 10.00 до 20.00 под ограничения попадет частный сектор города:

- улицы Кошевого, Севастопольская, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистическая, Целинная, Цимлянская, Партизанская, Новоселов, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинская.

Подвоз воды - Севастопольская, 29.

2 мая с 10 утра до восьми вечера краны пересохнут по адресам:

- пр. Победы, 20, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90а(д/с), 90, 92, 92а, 92б(д/с), 94, 98а, 96(С/ш), 100, 102, 98, 47, 49, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 69а/1, 69а/2, 63б, 65а, 67а;

- ул. Механизаторов, 1;

- ул. Депутатская, 94;

- ул. Доватора, 3а, 5а, 7, 9, 15, 7а;

- Папина, 13, , 19в, 21, 21/2, 23, 25, 27;

- ул. Б.Хмельницкого, 2, 3, 3а, 4, 6, 8, 2а,10, 17а, 1, 1а.

Подвоз воды по адресам: пр. Победы, 92, 96;

- частный сектор: ул. Гранитная, 2-я Гранитная, ул. Железнякова.

Подвоз воды - Гранитная, 2а.

- пр. 60 лет СССР, 15, 19, 21; ул. Меркулова, 37.

Подвоз - пр. 60 лет СССР, 13.

- ул. Ю.Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15;

- ул. Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а;

- ул. Доватора, 2, 4, 4а, 4/1, 6, 8;

- пр. Победы, 22, 22а.

Подвоз будет организован у дома №6 по улице Доватора.

3 мая в то же время отключат воду в двух домах на улице Пестеля - №36 и №36а.

Кроме того, второго числа приостановят подачу электроэнергии. С 9 утра и до 17 часов света не будет в садоводчестве «Сокол 2», на Ангарской, д. 59, Елецкое шоссе, д. 6, Юношеской, д. 50, садоводчестве «Коммунальник», садоводчестве «Светлана»; садоводчестве «Тепличное».

Справки по бесплатному круглосуточному телефону контакт-центра «Россети Центр» 8-800-220-0-220.