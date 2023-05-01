В Липецке на 3 улицах и в садоводческих товариществах отключат свет во вторник 2 мая

В Липецке 2 мая отключат свет и воду Фото: Юлия КЛЮЕВА

Во вторник 2 мая в Липецке отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электроэнергии останутся жители улиц Ангарская, 59; Юношеская, 50; Елецкое шоссе, 6. Также свет погаснет в садоводческих товариществах «Коммунальник», «Светлана», «Сокол-2», «Тепличное». Подробности в Россети Центр по телефону 8-800-220-02-20.

С 10 утра до 8 часов вечера холодную воду отключат по улицам Юных Натуралистов, 1, 3, 5, 5/2, 7, 7а, 9, 9а, 11, 11а, 13, 15; Папина, 5, 7, 7/1, 9, 11а, 13, 19в, 21, 21/2, 23, 25, 27; Доватора, 2, 3а, 4, 4а, 4/1, 5а, 6-9, 7а, 15; Механизаторов, 1; Депутатская, 94; Богдана Хмельницкого, 1а, 1-4, 3а, 6, 8, 2а, 10, 17а; Меркулова, 37; проспект Победы, 20, 22, 22а, 47, 49, 53, 53а, 55, 59а, 61б, 63а, 69а/1, 69а/2, 63б, 65а, 67а, 70б, 72, 72а, 74, 88, 90а, 90, 92, 92а, 92б, 94, 98а, 96, 98, 100, 102; проспект 60 лет СССР, 15, 19, 21.

На этот же период времени краны пересохнут в частном секторе: улицы Гранитная, 2-я Гранитная, Железнякова. Как сообщили в пресс-службе РВК-Липецк, воду подвезут по адресам: Гранитная, 2а; Доватора, 6; проспект Победы, 92, 96; проспект 60 лет СССР, 13. Дополнительная информация по телефонам: *6048, 236-048.