В Липецке рецидивист зарезал электрогазосварщика и жестянщика в автомастерской на Ферросплавной Фото: СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецке задержали рецидивиста, которого подозревают в убийстве. Предположительно, он зарезал электрогазосварщика и жестянщика в автомастерской по улице Ферросплавная. Тела несчастных с ножевыми ранениями обнаружили в воскресенье 30 апреля. Предварительно, они скончались от острой кровопотери.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, на месте трагедии следователи нашли доказательства, указывающие на предполагаемого преступника – одежду с пятнами крови и орудие убийства. Они задержали 56-летнего работника предприятия. Он во всем признался и пояснил, что коллеги 58 и 69 лет оскорбили его, поэтому он накинулся на них.

Возбуждено уголовное дело по в. «а» ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух или более лиц». Кстати, подозреваемого уже судили за преступления против половой неприкосновенности и угрозу убийством.