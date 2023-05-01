Липецкий ЛКС вышел в финал высшей лиги по мини-футболу

Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Накануне, 30 апреля, в иркутском дворце спорта «Труд» состоялся ответный полуфинальный матч чемпионата России в высшей лиге по мини-футболу. Местный «ИрАэро» принимал липецкий ЛКС. На своей площадке наши парни победили 5:3, ни разу не уступая в счете. А на чужом паркете ЛКС выступил еще увереннее. Уже к исходу 10-й минуты гости вели с перевесом в три мяча – поочередно отличились Виктор Сосковец (6-я минута), Денис Гуляйкин (9-я) и снова Сосковец (10-я). Во втором тайме хозяева отыграли два мяча, но на большее их не хватило – 3:2 в пользу липецкого клуба, завоевавшего путевку в финал.

- Очень интересная получилась игра, достойная полуфинала, - отметил после финального свистка главный тренер ЛКС Темур Алекберов. - Обе команды понимали, что эта игра решающая, и старались действовать надежно. Нам удался первый тайм и по счету, и по игре. Во втором тайме стало сложно. Соперник добавил, терять им было нечего. Мы стали удерживать счет, поэтому не все нам удавалось. До самых последних секунд игра держала в напряжении. Мы и не ждали легкой игры. Здесь важно было терпеть, от начала до конца выдержать и тактически, и по интенсивности. Если по игре у меня и есть какие-то вопросы, то по самоотдаче вопросов нет. Главное было решить задачу выхода в финал, и нам это удалось, чему я очень рад.

Теперь в финале липчан ждет дубль столичного «КПРФ». В прошлом сезоне клубы также сошлись в финале, и тога успеха добились москвичи.