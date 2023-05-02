Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 мая 2023 5:48

В Липецке собака охранника стройки привела к подозреваемому в краже металла на 23 тысячи

Полицейские задержали предполагаемого преступника
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Липчанин украл со строительной площадки металлические конструкции

Липчанин украл со строительной площадки металлические конструкции

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже металла на 23 тысячи рублей. Злодей проник на территорию строящегося многоквартирного дома по улице Газина в ночь с 24 на 25 апреля. Перекинул через забор металлические изделия, а после перенес в свой дом. Пропажу обнаружил сторож. У него была собака, которая взяла след негодяя, и привела прямо к жилищу предполагаемого преступника. Сотрудник вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемым оказался 43-летний липчанин, проживающий в заброшенном доме у стройки. Он планировал сдать похищенное в скупку, но не успел. Металл изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.