В Липецке собака охранника стройки привела к подозреваемому в краже металла на 23 тысячи

Липчанин украл со строительной площадки металлические конструкции Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке полицейские задержали подозреваемого в краже металла на 23 тысячи рублей. Злодей проник на территорию строящегося многоквартирного дома по улице Газина в ночь с 24 на 25 апреля. Перекинул через забор металлические изделия, а после перенес в свой дом. Пропажу обнаружил сторож. У него была собака, которая взяла след негодяя, и привела прямо к жилищу предполагаемого преступника. Сотрудник вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемым оказался 43-летний липчанин, проживающий в заброшенном доме у стройки. Он планировал сдать похищенное в скупку, но не успел. Металл изъяли правоохранители.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 5 лет лишения свободы.