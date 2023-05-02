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НовостиПроисшествия2 мая 2023 7:30

Под Липецком 38-летний водитель «Датсун» погиб в ДТП с Газелью

Смертельная авария произошла в Чаплыгинском районе
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Под Липецком в ДТП погиб водитель иномарки

Под Липецком в ДТП погиб водитель иномарки

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В понедельник 1 мая в Липецкой области произошло смертельное ДТП. На автодороге Чаплыгин-Каспий в Чаплыгинском районе столкнулись «Датсун» и Газель. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, 38-летний водитель иномарки погиб на месте. Проводится расследование.

Днем ранее в Становлянском районе на трассе «Дон» в аварию попали «Рено» и ГАЗ. Пострадали 45-летний мужчина за рулем легковушки и 32-летний пассажир второй машины. Их положили в больницу.

Также 30 апреля в Чаплыгинском районе на трассе Липецк-Чаплыгин столкнулись «Рено» и «Лада Гранта». Травмы получили 33-летний водитель и 32-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Их доставили в стационар.

Липчан просят быть внимательнее за рулем и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.