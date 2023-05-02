Под Липецком по требованию прокуратуры фирма выплатила сотрудницам долг в 4 миллиона

Под Липецком предприятие по изготовлению масла задолжало сотрудницам более 4 миллионов рублей Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком районе работницам предприятия по изготовлению растительных масел задолжали за сверхурочную работу. С ноября 2019 по декабрь 2020 года сотрудницы трудились более 36 часов в неделю. 60 человек так и не получили вознаграждения за свои усилия.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в неприятную ситуацию пришлось вмешаться ведомству района. Прокурор внес представление генеральному директору фирмы. После этого работницам выплатили долг. Он составил свыше 4 миллионов рублей.

Напомним, что с начала 2023 года 5 тысяч жителей области нашли работу. Чаще всего в службу занятости обращаются липчане в возрасте от 34 до 40 лет. На каждого безработного приходится по 3 вакансии. Подробности здесь.