400 миллионов потратят на замену 136 лифтов в многоэтажках Липецкой области

Из бюджета Липецкой области выделили 100 миллионов на замену лифтов Фото: Алина ПАЛАГИНА

В 2023 году в Липецкой области заменят 136 лифтов в 55 многоэтажках. В 43 домах специалисты уже приступили к работам, сообщает пресс-служба регионального правительства. Всего на обновления потратят 400 миллионов рублей. В эту сумму входят 100 миллионов из областной казны, остальные деньги – от собственников.

Первым делом меняют подъемники, которые проработали 25 лет. В новых лифтах появятся кнопки с выпуклыми цифрами и шрифтом Брайля для жильцов со слабым зрением. Аудиодиспетчер будет объявлять номер этажа. Также в кабинах установят экраны, показывающие дату и время.

С 2014 по 2022 год в Липецкой области поменяли 1048 лифтов. Всего по региональной программе капремонта должны обновить 4116 подъемников.