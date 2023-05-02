18 фальшивых купюр нашли в Липецкой области с января по март 2023 года

В первом квартале 2023 года в регионе обнаружили две фальшивые купюры номиналом 1000 рублей Фото: Алина ПАЛАГИНА

С января по март 2023 года в Липецкой области нашли 18 фальшивых купюр, из них 15 подделок – номиналом в 5 000 рублей. При этом в регионе уменьшилось количество ненастоящих пятитысячных банкнот. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в руки специалистов попало на пять штук меньше.

В первом квартале эксперты обнаружили две поддельных купюры по 1 000 рублей – в четыре раза меньше, чем в январе-марте 2022 года. Также за три месяца текущего года из оборота вывели одну фальшивку на 500 рублей, сообщает пресс-служба Отделения Банка России по Липецкой области.

Сотрудники банков напоминают липчанам, как избежать обмана фальшивомонетчиков. Деньги всегда стоит проверять, особенно от незнакомцев. По ссылке можно узнать, чем отличаются настоящие банкноты от поддельных. Если какая-то купюра вызывает подозрение, сходите в банк. Там сделают бесплатную экспертизу.