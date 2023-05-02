Ночные заморозки до -3 градусов ожидают в Липецкой области в среду 3 мая

3 мая в Липецкой области обещают похолодание Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 3 мая, в Липецкой области обещают переменную облачность. Дождей не предвидится. В темное время суток синоптики ожидают от нуля до пяти градусов тепла. Однако липчан предупреждают и о возможных ночных заморозках до -3. Днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

Ветер юго-западного направления, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. Ночью его скорость составит от двух до семи метров в секунду, а в дневное время – 7-12 м/с. Давление поднимется до 752 миллиметров ртутного столба.

В четверг, 4 мая, в областном центре обещают пасмурную погоду, но без осадков. Днем ожидают температуру от 8 до 14 градусов выше нуля. Ветер умеренной силы – 3-6 метров в секунду.