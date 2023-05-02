Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч, обещая дешевое жилье

Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч рублей, обещая дешевую квартиру Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч рублей. 46-летняя жительница Липецка увидела интернет-объявление о продаже квартиры. Заинтересовавшись заниженной ценой, она позвонила продавцу и попросила показать жилище. Тот категорично отказал ей, добавив, что за дешевой квартирой уже выстроилась очередь. Но если внести предоплату в 130 тысяч, он уберет объявление.

Женщина купилась на уловку афериста и перевела ему всю сумму. Больше он на ее звонки не отвечал. Да и фото квартиры злодей взял из интернета. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 22-летний парень из Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.