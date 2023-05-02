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НовостиПроисшествия2 мая 2023 10:56

Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч, обещая дешевое жилье

Женщина из Липецка перевела предоплату за квартиру, а незнакомец перестал выходить на связь
Юлия КЛЮЕВА
Юлия КЛЮЕВА
Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч рублей, обещая дешевую квартиру

Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч рублей, обещая дешевую квартиру

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Мошенник из Ленинградской области обманул липчанку на 130 тысяч рублей. 46-летняя жительница Липецка увидела интернет-объявление о продаже квартиры. Заинтересовавшись заниженной ценой, она позвонила продавцу и попросила показать жилище. Тот категорично отказал ей, добавив, что за дешевой квартирой уже выстроилась очередь. Но если внести предоплату в 130 тысяч, он уберет объявление.

Женщина купилась на уловку афериста и перевела ему всю сумму. Больше он на ее звонки не отвечал. Да и фото квартиры злодей взял из интернета. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 22-летний парень из Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.