386 жителей Липецкой области обратились в больницу с укусами клещей с начала 2023 года

В Липецкой области клещи покусали 177 детей Фото: "КП" Архив

С начала 2023 года в больницы Липецкой области с укусами клещей обратились 386 жителей. Почти половина пострадавших – дети. К врачам привели 177 ребят, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях эксперты проверили на инфекции 365 клещей. 71 из них представлял опасность для человека. 39 клещей переносили боррелиоз, 28 – гранулоцитарный анаплазмоз и 4 – моноцитарный эрлихиоз.

В 66% случаев паразиты нападали на жителей региона на приусадебных территориях. В 20% –липчан кусали в лесах. Чтобы не подцепить клеща на собственном участке, владельцам частных домов советуют косить траву, убирать старую листву, мусор и прореживать густые кустарники. Рекомендуют также вызвать специалистов, которые обработают территорию.