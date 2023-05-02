Под Липецком 50-летняя безработная украла мобильный телефон пенсионерки в аптеке

В Ельце 50-летняя безработная украла мобильный телефон пенсионерки в аптеке Фото: принтскрин видео.

В Ельце Липецкой области у 70-летней пенсионерки украли сотовый телефон за 4 500 рублей. Пожилая женщина забыла мобильник на стойке в аптеке, когда рассчитывалась за покупку. Следом за ней к кассе подошла незнакомка и схватила телефон. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, подозреваемую задержали. Ею оказалась безработная 50-летняя местная жительница. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Максимальное наказание по статье – до 2 лет лишения свободы.

Напомним, что в областном центре поймали мужчину, укравшего металл со строительной площадки. К дому злодея привела собака сторожа. Липчанин признался, что хотел сдать похищенное в скупку.