4 435 человек заразились ОРВИ за неделю в Липецкой области

В Липецкой области количество заболевших ОРВИ снизилось до 4 435 человек Фото: Алина ПАЛАГИНА

За последнюю неделю апреля в Липецкой области ОРВИ подхватили 4 435 жителей. При этом гриппом заразился только один пациент, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. В целом, уровень заболеваемости уменьшился почти на 18%.

Больше половины случаев приходится на Липецк. С признаками ОРВИ в больницы обратились 2 842 горожанина. За семь дней в областном центе показатель заболеваемости снизился на 24%.

Вирусы гриппа больше не доминируют в регионе. Теперь преобладают парагрипп – 32%, сезонные коронавирусы, рино- и метапневмовирусы – по 16%.

Медики напоминают об опасности самолечения. Особенно рискуют беременные женщины, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Даже с простудой лучше сразу обратиться в поликлинику.