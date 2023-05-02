Из-за ремонта трамвайных путей в Липецке автобусу №1т изменили маршрут

Автобусу №1т в Липецке добавили новый маршрут Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

С этого вторника, 2 мая, в Липецке автобус №1т будет частично повторять маршрут трамвая №1. Теперь транспорт будет ездить от остановки «улица Чехова» до «24 микрорайона». Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей, который стартовал 30 апреля. Из-за работ общественному электротранспорту перекрыли движение на участке от памятника Трактору до Доменной печи №6.

Напомним, реконструкцию начали от улиц Краснозаводская и 3 Сентября. Ремонт должны завершить до конца июля. На данный момент подрядчик разобрал почти километр рельсов, сообщает пресс-служба мэрии.

Для горожан, которые живут в частном секторе Тракторного, поменяли схему движения автобуса №19. Теперь он будет заезжать на улицы 1-я Воронежская и 3 Сентября. По ссылке можно ознакомиться с обновленным расписанием.