3 мая свет отключат на 34 улицах Липецка, питьевую воду – на двух

В среду холодную воду отключат на двух улицах областного центра, свет – на 34 Фото: Алина ПАЛАГИНА

В среду, 3 мая, в Липецке отключат свет на 34 улицах, а питьевую воду – на двух. Специалисты проведут ремонтные работы на электросетях и трубопроводе.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители домов на проспекте 60 лет СССР, 15, 19, 21 и улице Меркулова, 37. Машина с водой приедет к детскому саду №138 на проспекте 60 лет СССР, 13. За дополнительной информации обращайтесь по номерам: *6048, 236-048.

В этот же день с 9:00 до 15:00 электричество выключат на улицах Агрономическая; проезд Боевой; Железнякова; Опытная; проезд Трубный, 1; Фурсова, 1 и в садоводчестве «Березка», 533.

С 9:00 до 16:00 без света останутся липчане, которые живут на улице Суворова. С 9:00 до 17:00 лампочки погаснут в домах на Прокатной, Арсеньева, Баумана, Литейной и Пожарского, 8.

С 10:00 до 16:00 электроэнергии не будет на улицах Асфальтная; Байкальская, 29; Владивостокская; Владимирская, 44; Кибальчича, 3, 77; Краснодарская; Ладыгина; Липецкая; Майская, 18, 21; Морская; Пензенская; Привокзальная, 28, 42, 56; Пришкольная; Речная, 20; Санаторная, 19а, 20, 5; Таежная, 12, 15, 1а, 22, 3, 30/1; Тепличная 24а, 31; Уступная, 2, 26; Фабричная, 11а, 45, 5; Фруктовая, 3 и Южная.

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