Под Липецком рецидивист ударил 76-летнего тестя ножом в грудь и шею 17 раз

Жителю Липецкой области грозит до 15 лет колонии за убийство тестя Фото: Алина ПАЛАГИНА

В Липецкой области 62-летнего жителя Чаплыгинского района обвиняют в убийстве тестя. Преступление произошло 19 февраля 2023 года в селе Дубовое. В частном доме на улице Советская между членами семьи вспыхнула ссора. В какой-то момент мужчина в ярости схватил нож и набросился на отца своей супруги. 76-летний пенсионер умер от 17 ранений в грудь и шею, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Обвиняемый сам позвонил в полицию. При этом местный житель частично признал вину, но поведал правоохранителям собственную версию случившегося. Собранные во время расследования доказательства опровергли рассказ негодяя.

Кстати, ранее мужчину уже судили за причинение тяжкого вреда здоровью. На данный момент рецидивист находится под стражей. Ему грозит до 15 лет колонии по части 1 статье 105 УК «Убийство».