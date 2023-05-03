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НовостиПроисшествия3 мая 2023 5:46

Угрожающий ножом рецидивист отобрал у продавщицы телефон за 30 тысяч в Липецке

Полицейские поймали жителя Ульяновской области по горячим следам
Алина ПАЛАГИНА
Житель Ульяновской области отобрал телефон у продавщицы в магазине на Зои Космодемьянской

Житель Ульяновской области отобрал телефон у продавщицы в магазине на Зои Космодемьянской

Фото: принтскрин видео.

Днем 1 мая незнакомец зашел в хозяйственный магазин на Зои Космодемьянской в Липецке и начал угрожать ножом сотруднице. После того, как женщина отдала свой мобильный за 30 тысяч, негодяй убежал. Продавщица сразу позвонила в полицию. Правоохранители по горячим следам поймали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Ульяновской области.

Мужчину оставили в участке на 48 часов. Стражи порядка проводят расследование – дело завели по части 2 статье 162 УК «Разбой». Ранее ульяновец уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Теперь рецидивисту грозит до десяти лет колонии.

Напомним, жителя Чаплыгинского района обвиняют в убийстве тестя.