Угрожающий ножом рецидивист отобрал у продавщицы телефон за 30 тысяч в Липецке

Житель Ульяновской области отобрал телефон у продавщицы в магазине на Зои Космодемьянской Фото: принтскрин видео.

Днем 1 мая незнакомец зашел в хозяйственный магазин на Зои Космодемьянской в Липецке и начал угрожать ножом сотруднице. После того, как женщина отдала свой мобильный за 30 тысяч, негодяй убежал. Продавщица сразу позвонила в полицию. Правоохранители по горячим следам поймали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Ульяновской области.

Мужчину оставили в участке на 48 часов. Стражи порядка проводят расследование – дело завели по части 2 статье 162 УК «Разбой». Ранее ульяновец уже отбывал наказание за особо тяжкое преступление, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Теперь рецидивисту грозит до десяти лет колонии.

Напомним, жителя Чаплыгинского района обвиняют в убийстве тестя.