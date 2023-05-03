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НовостиОбщество3 мая 2023 8:16

Светофоры от Франценюка до Металлургов в Липецке не работают из-за отключения электричества

Горожанам напоминают о внимательности на дорогах
Алина ПАЛАГИНА
В Липецке на проспекте Мира не работает светофор

В Липецке на проспекте Мира не работает светофор

Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 3 мая, в Липецке перестали работать светофоры от площади Франценюка до площади Металлургов. Дело в том, что в районе проспекта Мира временно отключили электричество. На данный момент специалисты уже чинят неисправности, сообщает пресс-служба мэрии.

Липчан просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам. Горожанам также напоминают о внимательности на дорогах. Согласно ПДД, если на перекрестке не действует светофор, водители обязаны уступать пешеходам.

Напомним, в минувший вторник, 2 мая, в областном центре мужчина на «Шкоде» сбил пятилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Яна Берзина во дворе одного из домов. Вечером того же дня женщина за рулем иномарки наехала на 11-летнего велосипедиста.