Светофоры от Франценюка до Металлургов в Липецке не работают из-за отключения электричества

В Липецке на проспекте Мира не работает светофор Фото: Алина ПАЛАГИНА

В эту среду, 3 мая, в Липецке перестали работать светофоры от площади Франценюка до площади Металлургов. Дело в том, что в районе проспекта Мира временно отключили электричество. На данный момент специалисты уже чинят неисправности, сообщает пресс-служба мэрии.

Липчан просят с пониманием отнестись к возникшим неудобствам. Горожанам также напоминают о внимательности на дорогах. Согласно ПДД, если на перекрестке не действует светофор, водители обязаны уступать пешеходам.

Напомним, в минувший вторник, 2 мая, в областном центре мужчина на «Шкоде» сбил пятилетнего мальчика. ДТП произошло на улице Яна Берзина во дворе одного из домов. Вечером того же дня женщина за рулем иномарки наехала на 11-летнего велосипедиста.